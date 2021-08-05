Кызыл, 5 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Туве по итогам первого полугодия 2021 года на 5,5% удалось добиться снижения смертности от онкозаболеваний: с 111,8 до 105,6 на 100 тысяч населения. Как сообщает 5 августа пресс-служба республиканского правительства, этому способствовало приобретение нового оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Егор Ермаков Хирурги-онкологи во время операции

В перечне полученного оборудования имеются такие виды современной техники, как роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, электрохирургический нож, ультразвуковой гармонический скальпель, аргонно-плазменный коагулятор, потолочный бестеневой хирургический светильник и другие.

По подсчетам республиканского онкологического центра Тувы, за семь месяцев около 800 раз применён специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри.

Более 400 раз применялись также портативные аппараты УЗИ, передвижной палатный рентген-аппарат. На радиолучевом аппарате Рокус-АМ в течение семи месяцев пролечено более 60 пациентов.

С 1 августа запущен также аппарат брахитерапии. Со слов заместителя министра здравоохранения Тувы Айдына Сарыглара, высокотехнологичная медицинская аппаратура позволяет не только намного точнее выявлять пораженные опухолью участки организма, но и связываться с ведущими онкологами России для получения консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав разработал новый порядок лечения онкозаболеваний. Документ, который должен был вступить в силу с 2021 года, мог лишить права выбирать лечащего врача и медучреждение. Сейчас выбор врача и медицинской организации — право больного, гарантированное законом. Новый порядок отдаёт эти полномочия специальной комиссии из региональных чиновников.

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