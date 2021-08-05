Тбилиси, 5 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Распространению коронавируса в Грузии больше всего способствую массовые свадьбы, а не приезд в страну иностранных туристов. С таким заявлением выступила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния 5 августа на брифинге.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Лезгинка на свадьбе

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«Главный «ускоритель» — это не туризм. Главный «ускоритель» — это многолюдные свадьбы, на которые собираются по 400 — 500 человек», — сказала Габуния.

Она отметила, что в Грузии действуют определённые правила при проведении торжеств, но на многих свадьбах их не соблюдают. По мнению Габунии, это больше всего увеличивает риск распространения инфекции.

Напомним, 3 и 4 августа в Грузии выявили соответственно 4827 и 4233 носителей коронавируса, что является «рекордными» показателями для 2021 года. 5 августа в стране сообщили о выявлении 3670 новых случаев заражения SARS-CoV-2.