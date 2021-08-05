Москва, 5 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. На Волгоградском проспекте в Москве неизвестные избили актера Ивана Рыжикова. Об этом 5 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Актер Иван Рыжиков был избит неизвестными в ходе конфликта на Волгоградском проспекте», — приводит его слова ТАСС.

Также источник добавил, что после этого актер с различными травмами был направлен в медучреждение. При этом уточняется, что, по данным ГУ МВД по Москве, инцидент произошел вечером 4 августа.

Отметим, Иван Рыжиков является заслуженным артистом России, играет в Театре на Таганке. Также известен по ролям, исполненным им в сериалах «Кармелита» (2009), «Кремлевский курсанты» (2009), «Склифосовский» (2019) и др.