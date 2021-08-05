5 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 15:09 — REGNUM Информация о том, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию на решение о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента)) «экстремистской организацией» и запрете его деятельности, стала поводом для обсуждения в интернете. Авторы известных блогов выразили свою точку зрения 5 августа в социальной сетях и мессенджерах.

Экстремист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новость, конечно, не стала сюрпризом. Но все же радует. Там им самое место — по соседству со «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочими организациями/лицами, проповедующими, как нам здесь жить», — написал автор Telegram-канала «Бросок Проскуркина».

Многие блогеры пришли к выводу, что такое решение московского суда не могло оказаться новостью, потому что у обвинителей было достаточно доказательств для того, чтобы признать данную организацию экстремистской.

«Суд отклонил апелляцию ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) о признании организации экстремистской. На какой еще исход они надеялись, имея в анамнезе беспорядки, поддержку националистов, угрозы расправы судьям и унижение ветеранов?» — задаётся вопросом блогер Леонид Дягтярёв в Twitter.

Некоторые авторы отмечают, что у них нет сомнения в том, что деятельность признанных экстремистскими организаций имеет своей целью уничтожение российской государственности.

Митинг сторонников Навального Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Навальнисты хотели погрузить Россию в хаос, свергнуть власть, заставить страну плясать под дудку Запада, отдать свои территории. Они призывали к насилию в адрес правоохранителей, глумились над нашей историей и ветеранами Великой Отечественной. Поэтому решение суда оставить без удовлетворения апелляцию ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) о признании этой организации экстремистской можно только поддерживать», — пишет автор канала «Регионал» в Telegram.

Часть блогеров считает, что ярким примером экстремистской деятельности стала целая кампания по надругательству над ветеранами Великой Отечественной войны.

«Именно экстремизмом они и занимались: как еще можно назвать их надругательства над ветеранами и пропаганду нацизма, например?» — пишет журналист Дмитрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что решение российского суда не противоречит никаким международным требованиям и, более того, следует духу американского правосудия.

Перед началом штурма Капитолия в США (сс) Tyler Merbler

«Признание такой организации экстремистской находится в рамках мировой тенденции. Напомню: в США после протестов, которые демократы назвали «захватом Капитолия», участников акции назвали внутренними террористами. Как отреагировал мир? Как на законное и оправданное решение. И здесь — всё тоже самое, за одним исключением: Навальный, агент Запада, пытался в корне разрушить традиционные устои, переписать историю и ради этого глумился над ветеранами», — поделился своим мнением автор Telegram-канала «Полковник Трифонов».

Нашлись и те, кто считают, что последователям блогера-уголовника Алексея Навального нужно понять, что они будут считаться в России только лишь экстремистами и никакая оппозиционная деятельность им и не светит.

«Навальнистская попытка оспорить признание ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) экстремистской организацией с треском провалилась. Суд апелляцию рассмотрел и оставил прежнее решение в силе. Ну что тут сказать. Команда Навального и так понимала, что иначе не может быть. Слишком много противозаконного, того, что трактуется как экстремизм, они сделали за время своей деятельности. Вспомнить хотя бы осквернение монумента «Родина-мать зовёт», оскорбление ветерана, угрозы судьям. А уж высказывания Навального иначе как экстремизм трактовать и нельзя (напомню, он называет себя дипломированным националистом, и мышление у него соответствующее). На этом, кажется, все. Навальнистам пора понять, что никем иным, кроме как экстремистами, они никогда не являлись. И относиться к ним будут соответствующе», — считает политолог Сергей М.

Алексей Навальный в зале суда Mos-gorsud.ru

Напомним, 5 августа РИА Новости опубликовало информацию о том, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию на решение о признании ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) «экстремистской организацией» и запрете его деятельности.