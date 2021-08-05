Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых машин
Москва, 5 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года автолюбители в России потратили на покупку новых машин 1 трлн 531 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
По подсчётам аналитиков агентства, за первое полугодие нынешнего годы российскими покупателями было потрачено на покупку новых машин на 54% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Эксперты обратили внимание на то, что ёмкость (в денежном выражении) российского рынка выросла как за счет увеличения продаж машин (+36%), так и за счёт роста средневзвешенной цены. Рост стоимости новых автомобилей по итогам января — июня составил 12,5%.
В агентстве также отметили, что порядка 70% потраченных денег пришлось на автомобили массового сегмента (1,064 млрд рублей).
Напомним, по итогам первых пяти месяцев нынешнего года автолюбители в России потратили на покупку китайских машин 55,08 млрд рублей.
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