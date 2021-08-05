Москва, 5 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года автолюбители в России потратили на покупку новых машин 1 трлн 531 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

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По подсчётам аналитиков агентства, за первое полугодие нынешнего годы российскими покупателями было потрачено на покупку новых машин на 54% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Эксперты обратили внимание на то, что ёмкость (в денежном выражении) российского рынка выросла как за счет увеличения продаж машин (+36%), так и за счёт роста средневзвешенной цены. Рост стоимости новых автомобилей по итогам января — июня составил 12,5%.

В агентстве также отметили, что порядка 70% потраченных денег пришлось на автомобили массового сегмента (1,064 млрд рублей).

Напомним, по итогам первых пяти месяцев нынешнего года автолюбители в России потратили на покупку китайских машин 55,08 млрд рублей.

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