Ярославль, 5 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Волжская набережная идут работы по укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Волжская набережная

Асфальт укладывают на участке от улицы Победы до улицы Красный съезд, работы продлятся до 6−7 августа. Дорогу делают с учётом особенностей проектировки — чтобы улицу не топило во время дождей.

«Где-то пришлось занижать дождеприёмники, где-то добавлять дополнительные колодцы. Это позволит максимально отвести воду с проезжей части», — сообщил директор подрядной организации Илья Горохов.

Ранее на Волжской набережной уже отремонтировали тротуары, поставлен бортовой камень. В ближайшие дни будут установлены недостающие дорожные знаки. После того, как асфальт будет уложен, на дорогу нанесут разметку.

Ремонт улицы идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».