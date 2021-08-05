Сатка, Челябинская область, 5 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Челябинской области завершили расследование уголовного дела против 32-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Нож кровь

По данным следствия, днём 29 июля 2020 года на дороге возле деревни Алексеевка Саткинского района в салоне автомобиля он нанёс даме несколько ножевых ранений, а затем сделал то же самое уже на обочине дороги. В итоге женщина скончалась.

Преступление было совершено на глазах двух маленьких дочерей. Эксперты установили, что он страдает психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера.