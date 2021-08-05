Калуга, 5 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Калужской области до 1 сентября должны быть завершены основные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время готовность тепловых сетей составляет 77%, котельных и жилфонда — 72%. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша.

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По программе повышения энергоэффективности муниципалитетам из областного бюджета выделена субсидия в размере порядка 190 млн рублей для подготовки котельных и тепловых сетей. Будут выполнены работы по модернизации и техническому перевооружению 22 котельных, капремонт 99 участков тепловых сетей общей протяженностью более 21 км. При контрактации коммунальщики смогли сэкономить, за счёт чего получилось включить в программу 11 дополнительных объектов.

«В Жуковском, Износковском, Козельском, Куйбышевском, Мещовском районах, а также в Ермолино, Товарково и Полотняном Заводе работы на всех объектах в рамках программы завершены. Тарусскому району надо ускориться», — отметил Владислав Шапша.