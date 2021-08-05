Краснодар, 5 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Житель Краснодарского края устроил стрельбу по сотрудникам полиции, которые попытались его остановить, а затем причинил себе телесные повреждения — отрезал часть языка. Угрозы его жизни нет, однако теперь он арестован и ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

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По версии следствия, 30 июля на улице в хуторе Ленина оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков, получив оперативную информацию, увидел подозрительного мужчину и попытался его остановить. Тот в ответ выстрелил в него из травматического оружия, а затем скрылся. Полицейский получил повреждения в виде кровоподтека туловища и бедра.

Личность нападавшего удалось оперативно установить, им оказался 29-летний местный житель. При задержании он причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется, уточнили в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Также проверяется информации о причастности задержанного к незаконному обороту наркотических средств. Подозреваемый по ходатайству следствия арестован.