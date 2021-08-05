Москва, 5 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Количество преступлений, связанных с применением IT-технологий, в Москве увеличилось в 27 раз за период с 2015 года. Об этом заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка сообщил 5 августа на круглом столе по проблемам кибербезопасности.

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Он отметил, что именно этот вид преступлений сегодня интенсивно развивается. Так, за последние три года их стало в четыре раза больше. Кроме того, изменилась структура преступности.

Сегодня с применением IT-технологий совершается каждое третье преступление на территории столицы. Вместе с тем правоохранители фиксируют устойчивое снижение количества краж, угонов машин и других «традиционных» преступлений, рассказал Половинка.

«То есть преступность интенсивно и стабильно уходит в сферу высоких технологий, ущерб от этих преступлений составляет не один миллиард рублей», — сказал он.

По словам Половинки, речь идёт о целом виде криминального бизнеса, создании кол-центров за рубежом, организованной международной преступности.

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