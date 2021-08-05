Омск, 5 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 388 человек, в том числе 303 — лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в региональном минздраве.

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За весь период пандемии в Омской области выявили 63 169 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 46 113 человек, в том числе 263 — за последние сутки.

От коронавируса привились уже 476 503 жителя региона, из них оба компонента вакцины получил 349 521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Омской области выявили 386 носителей коронавируса, выздоровели 262 человека.