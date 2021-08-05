Вильнюс, 5 августа 2021, 14:13 — REGNUM Литва планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией за два года, сообщил 5 августа начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.
Отмечается, что стоимость работ составит €152 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис заявил, что Литва может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции».
По его словам, в случае, если Белоруссия продолжит «организовывать» нелегальную миграцию людей в республику, «Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».