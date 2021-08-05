Вильнюс, , 14:13 — REGNUM Литва планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией за два года, сообщил 5 августа начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Весь участок границы, на котором планируется построить заграждение, протяжённостью 508 км физическим барьером мы закроем в течение примерно двух лет», — сказал он на пресс-конференции.

Отмечается, что стоимость работ составит €152 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис заявил, что Литва может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции».

По его словам, в случае, если Белоруссия продолжит «организовывать» нелегальную миграцию людей в республику, «Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».