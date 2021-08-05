Вильнюс, 5 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Литва планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией за два года, сообщил 5 августа начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Весь участок границы, на котором планируется построить заграждение, протяжённостью 508 км физическим барьером мы закроем в течение примерно двух лет», — сказал он на пресс-конференции.

Отмечается, что стоимость работ составит €152 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис заявил, что Литва может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции».

По его словам, в случае, если Белоруссия продолжит «организовывать» нелегальную миграцию людей в республику, «Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».