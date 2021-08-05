Бишкек, 5 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии выявил преступную группировку, состоящую из граждан стран СНГ, которые организовали в киргизской столице не менее 15 вебкам-студий.

Цитата из к/ф «Любовь». Реж. Гаспар Ноэ. 2015. Франция, Бельгия Секс вместо любви

По версии следствия, злоумышленники склоняли молодых девушек к предоставлению услуг онлайн-интима в интернете, обещая им легкий и быстрый заработок.

При этом еженедельные теневые доходы только одной студии достигали порядка $100 тысяч (около 7,3 млн рублей), из которых лишь 5% — 10% получали «веб-модели». Преступные доходы организаторы легализовали, скупая недвижимость.

В ходе обысков сотрудники ГКНБ изъяли $27 тысяч (около 2 млн рублей), предназначавшиеся для оплаты услуг персоналу вебкам-студий, а также компьютерное оборудование и предметы для транслируемых в интернет интим-шоу.

Спецслужбам Киргизии удалось задержать основного организатора нелегального бизнеса. Его водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности республики.