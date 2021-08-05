Киев, , 14:13 — REGNUM Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко подал заявление об увольнении. Об этом 5 августа сообщает Vesti.ua со ссылкой на в министерстве внутренних дел Украины.

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«Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко решил покинуть пост. Сегодня он написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данный момент официального заявления украинского МВД по этому поводу пока нет.

Отметим, Андрей Крищенко начала работать в структуре украинского МВД с 1992 года, начав с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции. В декабре 2015 года стал начальником главного управления киевской полиции.