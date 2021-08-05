Москва, , 14:11 — REGNUM Россия может принудить Украину к миру, по аналогии с операцией в августе 2008 года по защите Южной Осетии от грузинской агрессии. Об этом 5 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Солдаты российской армии Mil.ru

По его мнению, готовиться к подобному развитию событий России следует уже сейчас.

«Когда произойдет масштабное вторжение украинской группировки на Донбасс, остается только один путь — повторение операции, которая была произведена в 2008 году — принуждению к миру. К этому надо готовиться, готовить юридическое основание, чтобы это было не как в 2008 году «с колес», — сказал Коротченко.

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