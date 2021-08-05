Москва, 5 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков о её бракоразводном процессе с мужем Курбаном Омаровым. Она опубликовала серию постов на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

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Телеведущая призналась, что её дочь тяжело восприняла новость о разводе родителей. «Много разговоров я с ней провела. Много тепла и ласки… Но, конечно, она переживает», — рассказала Бородина.

ИА REGNUM напоминает, что Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. В июне 2021 года они сообщили о своём расставании.