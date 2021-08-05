Тбилиси, 5 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Грузия вышла на пик четвертой волны пандемии, но на следующей неделе ожидается снижение темпов распространения коронавируса в стране. Об этом 5 августа заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Сейчас мы находимся в фазе пика. По прогнозу, приблизительно с 10 августа ожидается уменьшение количества случаев», — сказала Габуния.

Она отметила, что прогноз был сделан на основе оценок международных организаций. Замминистра здравоохранения Грузии добавила, что смертность среди пациентов с COVID-19 в стране сохраняется на уровне около 1,4%.

Напомним, 3 и 4 августа в Грузии выявили соответственно 4827 и 4233 носителей коронавируса. Это «рекордные» показатели для 2021 года. 5 августа в стране сообщили о выявлении 3670 новых случаев заражения SARS-CoV-2.