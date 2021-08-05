Улан-Удэ, , 14:01 — REGNUM В Бурятии, согласно решению оперативного штаба, работа предприятий общепита разрешена до 23:00 (время местное). Об этом сообщается на официальном портале региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Любое ограничение для бизнеса дается нелегко. Все ограничения принимаются в тяжёлом компромиссе между здоровьем населения и здоровьем бизнеса. У нас нет задачи «запрет ради запрета», и любые эти меры ограничения, на самом деле, принимать нелегко. Это всегда выбор. Между жизнью и смертью, и той же жизнью — только с деньгами, или без денег. Мы готовы идти к вам навстречу, предлагайте, мы будем обсуждать», — отмечал ранее во время обсуждения проблем организаций общепита глава региона Алексей Цыденов.

При этом до конца августа остаются ограничения в проведении массовых мероприятий с очным участием зрителей. Также пока закрыты ночные клубы, приостановлена работа детских развлекательных центров и компьютерных клубов.