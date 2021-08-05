Кызыл, 5 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Туве обнародованы данные о производстве пищевых продуктов в I полугодии 2021 года. По данным территориального управления государственной статистики, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, 9,3%-ному росту объёмов производства в наибольшей степени способствовала деятельность организаций по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции (индекс производства — 133,3%).

feitogomez Мясо

Также весомым оказался рост объёмов переработки и консервирования фруктов и овощей (индекс производства — 146,7%).

Вместе с тем сократилось производство молочной продукции (индекс производства 95,9%) и продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов (83%).

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в Туве сократилось производство молочной продукции (-4,1%), масла сливочного (-13,4%), крупы.

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