Москва, , 14:00 — REGNUM Слова экстремизм и терроризм звучат очень похоже и для русского языка, и для человека, который не сильно погружается в эти понятия, при этом знает, что и одно, и второе плохо, но для него эти слова звучат практически одинаково, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Оглашение приговора Экстремизм.рф

«Но если мы почитаем, что такое экстремизм, то это выражение означает крайне политические взгляды и свержение действующей власти. Если изучить определение экстремизма, то ни у кого нет сомнения, что у Навального и его команды были: а) желания выражения крайне политических взглядов; б) цель захватить власть.

Они особо не скрывали эту информацию и свою политическую деятельность. То, что их признали экстремистами, абсолютно верно. Просто вопрос стоял не в том, что их признают экстремистами, а когда это сделают.

Мне кажется, что деятельность этих организаций признана экстремисткой именно сейчас, потому они некоторое время назад перешли черту, некую красную линию, которую не стоило переступать. Они стали вовлекать наших детей в политическую деятельность и отзываться неуважительно о ветеранах Великой Отечественной войны.

Когда они коснулись детей и ветеранов, это и послужило тем спусковым механизмом, который уже и запустил процесс признания деятельности эти организаций экстремистскими. Но то, что их деятельность экстремистская, никаких сомнений нет, согласно определению понятия экстремизм. Даже юристом не нужно быть, чтобы это понимать. Суд в данном случае абсолютно прав.

Во всём мире с экстремизмом борются, просто разыми методами. Например, в Северной Корее за крайне политические взгляды расстреливают. Мы видим, как в США люди, которые пошли захватывать Капитолий и высказывать свои взгляды, сейчас получают большие обвинения, там насчитывается десятки, сотни людей, которым предъявляются эти обвинения.

То есть в разных странах подход к экстремизму разный. То есть в России претензии предъявляются к организаторам экстремистских организаций, а в Америке, по сути, все участники беспорядков получают уголовное преследование.

В России есть такая русская особенность — мы «долго запрягаем, потом быстро едем». В случае с организациями Навального как раз и было долгое терпение — пусть выскажут политическую позицию, пусть поговорят, в нашей стране свобода слова.

Но когда они перешли все мыслимые и немыслимые границы, то есть когда они покусились на святое — детей и стариков, — вот тогда уже терпение лопнуло, и включились все правовые механизмы. Но в России не такое уж суровое наказание за экстремизм, может быть, потому, что не даёт ужесточить наказание российский менталитет», — высказал свое мнение Александр Холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Мосгорсуда о признании ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фонда защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистскими организациями вступило в силу 4 августа.

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