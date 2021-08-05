Тегеран, , 14:00 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Тегеран обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вопросы обеспечения активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и применение режима свободной торговли Тегерана с ЕАЭС. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«(Лидеры двух стран обсудили) обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран — Армения, а также продление программы обмена газа на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля генеральный директор Организации малых предприятий и промышленных городов Ирана Али Расулян охарактеризовал рынок Армении как особую возможность для малых и средних предприятий Исламской Республики, активно экспортирующих продукты питания, бытовую технику и сухофрукты.

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