Сеул, 5 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали самую низкую за последние 39 лет долю индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института малого бизнеса и Статистической службы страны.

Предприниматель

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Согласно опубликованным данным, в июне 2021 года в Южной Корее насчитывалось 5,58 млн индивидуальных предпринимателей, что составляет 20,19% от общего числа занятого населения (27,63 млн человек).

Известно, что предыдущий минимум был зафиксирован в декабре 2019 года, когда доля индивидуальных предпринимателей в стране составила 20,2%.

Тенденция к снижению численности индивидуальных предпринимателей в стране наблюдалась с марта прошлого по май текущего года, что в значительной степени связано с влиянием пандемии коронавируса. В июне их число увеличилось лишь на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.