Москва, 5 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись допроса 24-летнего жителя Москвы, выбросившего из окна двухлетнего сына.

George Hodan Окна

На кадрах задержанный даёт признательные показания. Следователь задал вопрос, по какому поводу тот задержан.

«По поводу выкидыша ребёнка в окно», — ответил мужчина, сопроводив сказанное жестом, описывающим бросок. Он также рассказал, что выброшенный в окно ребёнок является его сыном, а квартира расположена на пятом этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве двухлетнего ребёнка выбросили из окна пятого этажа жилого дома. Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.