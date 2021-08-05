Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали коллегу, которого заподозрили в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом 5 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

BNews.kz Задержанный

Уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств было возбуждено еще 1 июля текущего года. А 4 августа сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с УНК ГУ МВД России установлена причастность к совершению данного правонарушения 32-летнего оперативного дежурного одного из отделов полиции Петроградского района.

«В данный момент указанный сотрудник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством».

В свою очередь в ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что соединило в одно производство сразу 12 уголовных дел по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств на территориях различных районов города. Помимо полицейского были задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет и 28-летняя женщина.

По данным следствия, соучастники не позднее июня 2021 года создали на территории Петербурга устойчивую организованную преступную группу. Главной целью которой был торговля наркотиками через онлайн магазины. Заработанные преступным путем деньги злоумышленники выводили черезкрипто-валюту.

«С июня по июль 2021 года членами группы было совершено более десяти эпизодов преступной деятельности», — добавили в ГСУ.

В квартирах и на месте работы полицейского прошли обыски. Правоохранительные органынашли улики, представляющие интерес для следствия.