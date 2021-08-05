Вильнюс, 5 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. О своей готовности к обсуждению с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопроса о нелегальной миграции в Литву из стран Азии и Африки заявил литовский президент Гитанас Науседа. Он рассказал об этом 5 августа в интервью порталу 15min.lt.

Robertas Dackus. lrp.lt Гитанас Науседа

«Я готов к диалогу по миграции с руководителем Турции», — сказал он.

При этом Науседа подчеркнул, что на данный момент — это только теоретическая готовность и добавил, что к проведению таких переговоров, по его мнению, нужно приготовиться и также подготовить для них необходимые аргументы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенкосравнил с нацистами власти сопредельных стран, которые выдворяют на белорусскую территорию «полуживых людей».