Кишинёв, , 13:56 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» не поддержат инициативу депутатов Блока коммунистов и социалистов поднять на 40% зарплату медицинским работникам. Об этом, как передаёт 5 августа газета «Аргументы и факты», сказал в интервью спикер молдавского законодательного органа Игорь Гросу.

Парламент Молдавии (сс) Max0697

«Мы видим, что они стали очень щедрыми, особенно в том, что касается пенсий и зарплат. Не знаю, что с ними случилось, возможно, то, что они оказались в оппозиции», — заявил Горосу.

Он добавил, что для принятия подобных социальных законопроектов нужно найти источник финансирования.

Напомним, лидер Партии социалистов Игорь Додон, будучи президентом Молдавии, в 2020 году пообещал удвоить зарплаты медицинским работникам в стране. В рамках исполнения обещания зарплаты медикам были подняты на 30% в сентябре 2020 года и на 30% в январе 2021 года. Далее президентом республики стала Майя Санду и дальнейших повышений зарплат не проводилось.

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