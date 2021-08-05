Москва, 5 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В России цены на вторичное жильё растут весь 2020 год и первое полугодие 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Рост цен на первичное жилье стимулирует, хотя и с некоторым запозданием, рост цен у продавцов вторичной недвижимости, — сказала Иванкина. — Цены на вторичное жильё растут весь 2020 год и первое полугодие 2021 года. По оценке ЦИАН, средняя цена квадратного метра за год выросла в Москве на 16% — с 220 до 257 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 22%, с 99 до 121 тыс. рублей. В среднем по стране стоимость вторичного жилья выросла на 15% — с 62 до 72 тыс. рублей в городах-миллионниках. Среди главных причин рост цен в новостройках, снижение ставок по депозитам и волатильность курса рубля».

Как подчеркнула Иванкина, повышательная тенденция на рынке пока сохраняется, но эксперты ожидают снижения темпов роста цен на жилую недвижимость, как на новостройки, так и на вторичное жилье.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в течение ближайших пяти лет потребительский спрос в России продолжит смещаться в сторону вторичного рынка.