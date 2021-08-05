Москва, 5 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Народной программе партии «Единая Россия» появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов

Kremlin.ru Владимир Путин и Денис Проценко

Инициативы выработаны в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение — приоритет Народной программы».

Среди них — усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления.

«Делать это нужно не на наших личных каналах в «Фейсбук», «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», — сказал он.

К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Денис Проценко. Они могли проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений.

«Потому что я прекрасно понимаю, что у докторов, экспертов из ковидных госпиталей ресурсы не безграничны для этой просветительской работы», — отметил главврач больницы в Коммунарке.

В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников.

«Остаются пациенты, выписанные из стационаров, ослабленные после тяжелой болезни. Есть одинокие и пожилые люди. Пациенты, перенесшие ковид, оказываются в сложной ситуации, и им необходима помощь и соучастие не только близких (а иногда и их нет), но и разных специалистов: врача, социального работника, психолога», — сказала она.

Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.

«Предложение по возможности проведения вакцинации, например, медиков на местах работы, в стационарах, крайне важно. Мы его абсолютно поддерживаем. Другие предложения мы берем в работу. Это касается удлинения сроков антикоагулянтной терапии после выписки пациентов из стационаров и других вопросов. Обсудим их на рабочей группе по подготовке методических рекомендация по ведению пациентов с ковидом, как мы это делаем обычно», — отметил Олег Гриднев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены — качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан.

Ранее по предложению президента РФ Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.