Партия «Единая Россия» продолжает формирование Народной программы
Москва, 5 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Народной программе партии «Единая Россия» появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов
Инициативы выработаны в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение — приоритет Народной программы».
Среди них — усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления.
К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Денис Проценко. Они могли проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений.
В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников.
Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены — качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан.
Ранее по предложению президента РФ Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.