Бишкек, 5 августа 2021, 13:49 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о внесении в Кодекс о нарушениях изменений, касающихся снижения на 70% штрафов «за незначительные правонарушения правил дорожного движения».

Штраф
Штраф
Fas.gov.ru

Теперь водитель может заплатить 300 сомов (258 рублей) вместо 1 000 сомов (860 рублей), если уплачивают штраф в течение 30 дней с момента, когда его выписали.

Изменение размера штрафа касаются таких правонарушений, как:

  • превышение разрешенной скорости на 10 — 20 км/час
  • невыполнение требований дорожных знаков
  • игнорирование требований дорожной разметки (кроме выезда на полосу встречного движения)
  • игнорирование стоп-линии
  • нарушение правил остановки или стоянки
  • несоблюдение безопасной дистанции или интервала
  • нарушение правил движения по автомагистралям
  • нарушение правил обгона или маневрирования
  • нарушение правил пользования мотоциклетными шлемами и ремнями безопасности
  • нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами

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