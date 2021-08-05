В Киргизии теперь можно получить 70% скидку на штрафы за нарушение ПДД
Бишкек, 5 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о внесении в Кодекс о нарушениях изменений, касающихся снижения на 70% штрафов «за незначительные правонарушения правил дорожного движения».
Fas.gov.ru
Штраф
Теперь водитель может заплатить 300 сомов (258 рублей) вместо 1 000 сомов (860 рублей), если уплачивают штраф в течение 30 дней с момента, когда его выписали.
Изменение размера штрафа касаются таких правонарушений, как:
- превышение разрешенной скорости на 10 — 20 км/час
- невыполнение требований дорожных знаков
- игнорирование требований дорожной разметки (кроме выезда на полосу встречного движения)
- игнорирование стоп-линии
- нарушение правил остановки или стоянки
- несоблюдение безопасной дистанции или интервала
- нарушение правил движения по автомагистралям
- нарушение правил обгона или маневрирования
- нарушение правил пользования мотоциклетными шлемами и ремнями безопасности
- нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами
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