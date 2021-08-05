Бишкек, 5 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о внесении в Кодекс о нарушениях изменений, касающихся снижения на 70% штрафов «за незначительные правонарушения правил дорожного движения».

Fas.gov.ru Штраф

Теперь водитель может заплатить 300 сомов (258 рублей) вместо 1 000 сомов (860 рублей), если уплачивают штраф в течение 30 дней с момента, когда его выписали.

Изменение размера штрафа касаются таких правонарушений, как:

превышение разрешенной скорости на 10 — 20 км/час

невыполнение требований дорожных знаков

игнорирование требований дорожной разметки (кроме выезда на полосу встречного движения)

игнорирование стоп-линии

нарушение правил остановки или стоянки

несоблюдение безопасной дистанции или интервала

нарушение правил движения по автомагистралям

нарушение правил обгона или маневрирования

нарушение правил пользования мотоциклетными шлемами и ремнями безопасности

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами

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