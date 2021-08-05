Канберра, 5 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Компания Abarth Australia выведет на рынок Австралии хэтчбек 595 Scorpioneoro, стилизованный под коллекционный автомобиль. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Новинка для Австралии выпущена в количестве 30 единиц. Базовая комплектация хэтчбека будет стоить 31 450 австралийских долларов (порядка 17 млн рублей).

Официальная премьера 595 Scorpioneoro состоялась ещё год назад. Модель создана в честь A112 Abarth 1979 производственного года. Стоит отметить, что данное авто появится и в других странах. Для глобального рынка будет собрано всего 2000 экземпляров модели.

Дизайн авто выделяется чёрной окраской кузова и декоративными золотыми элементами. Золотом покрыты 17-дюймовые колёсные диски, а на дверях красуются наклейки Abarth в виде скорпиона.

Под капотом автомобиля функционирует 1,4-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель T-Jet производительностью 162 л. с. (230 Нм).

Ранее лимитированная версия кроссоверов BMW X5 и BMW X6 под названием Edition Black Vermilion была представлена в России. Тираж модели составляет 50 экземпляров. Спецсерия выделяется сочетанием красного и черного оттенков.

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