Тюмень, 5 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Тюмени подешевел картофель и огурцы. Об этом сообщает «Вслух.ру».

City-yaroslavl.ru Овощи

Журналисты тюменского издания прошлись по магазинам и рынкам и выяснили, насколько изменились ценники на овощи из так называемого «борщевого набора».

По данным издания, помидоры на рынке Тюмени можно приобрести за 150−250 рублей за килограмм. В супермаркете их продают за 89 руб./кг.

Огурцы, в основном, предлагаются за 50−55 руб./кг, хотя можно встретить и дороже. Это дешевле, чем месяцем ранее.

Самая дорогая капуста встречается на рынке — за 50 руб./кг. В «Перекрёстке — 40, в «Магните» — 32, «Пятерочке» — 30 руб./кг. Дорога морковь — до 100 ру./кг. Однако мелким оптом (25 кг) морковь в Тюмени продают по 11 руб./кг. Заметно подешевел картофель, стоимость которого достигала 100 руб./кг. Сейчас его можно приобрести за 35 руб/кг.