Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники зоопарка в Нижнем Новгороде устроили аукцион на котором продали страусиное яйцо. Покупатель нашелся далеко не сразу, хотя стартовая цена лота составила всего тысячу рублей. Об этом пишут нижегородские СМИ 5 августа.

(сс) rujhan_basir Страус

Представители зоопарка рассказали, что проданное яйцо не годится для разведения страусов, но его вполне можно съесть. Необычный продукт планировали продать с аукциона за тысячу рублей, хотя на рынке цена на них может достигать и двух тысяч рублей.

«В какой-то момент аукцион отменили, поскольку было много недобросовестных участников — они писали просто так, из любопытства, то есть покупать яйцо на самом деле не собирались. В итоге покупатель все-таки нашелся», — пишет портал NewsNN.ru.

Сотрудники зоопарка пояснили, что приготовление страусиного яйца мало чем отличается от обычных.

«Если нужно сделать яичницу, следует просверлить две дырочки и перемешать содержимое специальной спицей, а уже после вылить на сковородку. На варку страусиного яйца уйдет почти час. Так, для получения яиц всмятку потребуется примерно 45 минут, а вкрутую — 60−70 минут».