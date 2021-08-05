Тверская область, 5 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Тверской области продолжается работа по устранению последствий урагана, обрушившегося на Андреаполь 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 5 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Устранение последствий урагана

Отремонтированы кровли у 13 жилых домов, убрано более 370 деревьев. Коммунальщики и спасатели расчистили 76 участков улиц от порубочных остатков и строительного мусора, ликвидированы завалы на дорогах. Восстановлена распределительная сеть, в настоящее время энергетики оперативно ведут работы по подключению электричества в домах. Продолжаются работы по расчистке завалов на землях гослесфонда, сбор и вывоз мусора, распил и вывоз порубочных остатков. Также от мусора убираются придомовые территории. Оказана помощь семьям, потерявшим близких, в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе. Готовятся документы на приобретение жилья для тех, чьи дома разрушил ураган, выплаты получат и жители, частично утратившие имущество.

На 5 августа из стационара выписана одна из пострадавших от стихии — у пациентки наблюдается положительная динамика, лечение она продолжает дома. Остальные пациенты получают лечение в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 августа на город Андреаполь Тверской области обрушился ураган. Повалены сотни деревьев, разрушены и повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие.