Кемерово, 5 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года зарегистрировано 1424 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 2% выше, чем на прошлой неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 2 августа в Кузбассе первую дозу вакцины получили 683,9 тыс. человек, двукратно привиты 490,1 тыс. человек.

В Кемеровской для профилактики коронавирусной инфекции применяются три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».