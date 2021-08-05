Екатеринбург, 5 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отложили запуск нового колеса обозрения в парке Маяковского. Об этом заявил журналистам директор парка Павел Зубакин.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР На «колесе обозрения»

«Мы виноваты перед городом за то, что сорвали запуск этого проекта», — сказал Зубакин.

Первоначально планировалось, что аттракцион начнёт работу в июле или августе 2021 года. По словам директора, сейчас работы завершены лишь на 35−40%. В частности, идёт монтаж колеса, ведётся благоустройство территории у аттракциона. Запустить колесо обозрения планируют в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из парка уволилась предыдущая руководительница Екатерина Кейльман.

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