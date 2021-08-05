Абакан, 5 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Хакасии ожидаются ливни, грозы, град и ветер. Синоптики продлили штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным Хакасского гидрометцентра, 6 августа и ночью 7 августа в республике ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Жителей Хакасии призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Тувы предупредили о существенном ухудшении погодных условий.

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