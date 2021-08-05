Киев, 5 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Чёрном море началась активная фаза противоминных учений, в которых принимают участие представители военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии, США и Украины. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба украинских ВМС.

(сс) Defence Images Военные учения

«В акватории Черного моря, при участии ВМС Украины, Грузии Болгарии, Азербайджана, США и Морских сил Румынии началась активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв — 2021», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений военными отрабатываются парные водолазные спуски на глубину свыше 30 м и элементы оказания медицинской помощи с задействованием барокамеры.

Кроме этого, отмечается, что далее военными планируется отработать операции по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и другие операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич рассказал, что около 400 белорусских военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники задействуют в учениях «Запад-2021» на территории России.