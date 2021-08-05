Москва, 5 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил боксёра Альберта Батыргазиева с победой на Олимпийских играх в Токио и пожелал спортсмену дальнейших успехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю Вас с «золотым» триумфом в Токио. Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами», — отметил глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной 5 августа на сайте Кремля.

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Российский лидер подчеркнул, что звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, — «заслуженная награда за мастерство, трудолюбие и волю», проявленные Батыргазиевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа боксёр из Югры Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. В финале Олимпийских игр он победил Дьюка Регана из США со счётом 3:2.