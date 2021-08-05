Калуга, 5 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина обвинена в злостной неуплате алиментов, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Судом установлено, что ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Несмотря на наличие судебных решений, которыми на неё была возложена обязанность по уплате алиментов, возбужденных в исполнительных производств, привлечение к административной ответственности за неуплату алиментов, злоумышленница мер к трудоустройству не предпринимала, материальную помощь своим детям не оказывала на протяжении двух месяцев. В результате несовершеннолетним был причинён материальный ущерб в размере более 170 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.