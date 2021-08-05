Москва, , 13:39 — REGNUM Инициативу партии «Единая Россия» о безопасных выборах поддержали еще три политические партии. Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме «Партия Роста», Партия пенсионеров и «Зеленая альтернатива» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

«Действительно, впервые в истории избирательная кампания проходит в условиях эпидситуации. Страна борется с третьей волной коронавируса, во многих регионах введены ограничительные меры, сохраняется нагрузка на российскую систему здравоохранения. Здесь сегодня присутствуют ответственные политические силы, которые не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Мы предлагаем соблюдение норм и ограничений, установленных в регионах, в том числе обеспечение безопасности наших с вами агитаторов, сотрудников избирательных штабов. В этом, собственно говоря, и есть суть сегодняшнего соглашения», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм ранее взяли на себя партии ЛДПР, «Родина», «Новые люди» и «Зеленые».

В соглашении, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании — кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.