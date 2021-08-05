Инициативу ЕР о безопасных выборах поддержали еще три политические партии
Москва, 5 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Инициативу партии «Единая Россия» о безопасных выборах поддержали еще три политические партии. Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме «Партия Роста», Партия пенсионеров и «Зеленая альтернатива» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан.
Напомним, 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм ранее взяли на себя партии ЛДПР, «Родина», «Новые люди» и «Зеленые».
В соглашении, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании — кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.