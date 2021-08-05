Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Совместный сингл Джастина Бибера и Арианы Гранде 2020 года «Stuck With U' собрал более 3,5 миллионов долларов для детского фонда «First Responders».

Lou Stejskal Джастин Бибер

Сингл, выпущенный еще в мае 2020 года во время принудительной изоляции от коронавируса, отправил весь чистый доход в благотворительный фонд.

Детский фонд «First Responders» впоследствии перераспределил пожертвования семьям нуждающихся в США, включая медицинских работников, пожарных, парамедиков и врачей скорой помощи, на протяжении всей пандемии.

На данный момент композиция «Stuck With U» имеет более полумиллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Зимой артист выпустил свой шестой номерной студийный альбом «Justice».