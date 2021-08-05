Москва, 5 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя более 0,5% и удерживаясь немного выше ключевого уровня в $70,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

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«Сегодняшнее подорожание нефти на 0,7% до $71,00 за баррель Brent, можно назвать локальным отскоком, после масштабного падения, которое с начала этой недели превысило 7,5%.

Новостной фон подтверждает локальность роста нефтяных цен сегодня, 5 августа. В Китае и США, двух крупнейших потребителях нефти, эпидемиологическая ситуация, из-за распространения нового штамма COVID-19 «Дельта», стремительно ухудшается.

В США за прошлые сутки было выявлено 127 тыс. новых случаев заражения и, по словам главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, в ближайшие недели эта цифра может увеличиться до 200 тыс. и более.

В Китае число ежесуточных заражений значительно меньше, оно не превышает ста, однако жесткие действия китайских властей по ограничению перемещений как внутри страны, так и за ее пределами.

В Китаем временно приостановили выдачу въездных и выездных документов, за некоторым исключением, отменены все полеты в Пекин и из него, а в некоторых крупных городах введены локдауны.

Данные от минэнерго США уже показали резкий рост запасов сырой нефти увеличение на 3,62 мл. баррелей вместо ожидаемого сокращения на 3,10 мл. баррелей. Судя по всему, это только начало, вопрос сейчас лишь в величине отскока цен и сроках нового теста ключевого уровня в $70,00 за баррель Brent.

Новый тест, который с высокой вероятностью окажется удачным, может состояться уже на следующей неделе, что касается отскока, то на сегодня его величина будет ограничена верхней границей внутридневного торгового диапазона $70,50−71,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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