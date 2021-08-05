Москва, 5 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В июле 2021 года продажи легковых машин и лёгкого коммерческого транспорта (сегмент LCV) в России составили 136 040 единиц. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Таким образом, в прошлом месяце реализация легковушек и LCV в РФ снизилась на 4,1% в годовом сравнении. Всего с января по июль текущего года на российском авторынке было продано 957 160 автомобилей — на 28,9% больше, чем год назад.

Отмечается, что в ближайшие месяцы будут произведены корректировки прогноза по объёму продаж транспорта данных сегментов в 2021 году, связанные с сокращением производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов.

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, за весь 2021 год в России будет куплено 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Если этот прогноз будет реализован, то продажи машин на авторынке в РФ вырастут на 9,8% по сравнению с 2020 годом.

Напомним, по данным АСЕА, в июне нынешнего года автодилеры в Евросоюзе продали 185 573 единицы новых коммерческих машин. Это на 12,4% больше, чем в июне прошлого года.

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