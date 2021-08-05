Цхинвал, , 13:48 — REGNUM Возможное подписание соглашения между Москвой и Цхинвалом об урегулировании вопросов двойного гражданства для жителей России и Южной Осетии облегчит жизнь югоосетинским гражданам. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заявление которого обнародовала его пресс-служба.

Южная Осетия и Россия

Бибилов прокомментировал подписание 4 августа президентом РФ Владимиром Путиным распоряжения об одобрении проекта соглашения с Цхинвалом.

«Мы прекрасно понимаем, что это соглашение облегчит жизнь граждан Республики Южная Осетия. Это серьезное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства Российской Федерации», — процитировали в пресс-службе Бибилова.

Он также выразил надежду, что оставшиеся юридические процедуры будут завершены, соглашение начнет действовать, и югоосетинские граждане смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, в соглашении между Южной Осетией и Россией о двойном гражданстве предусмотрено право граждан одной страны без отказа от гражданства становиться гражданами другой страны. Также лица с двойным гражданством, служившие в армии одного из государств освобождаются о военной службы в другом. Кроме того, для лиц, получивших гражданство Южной Осетии до 26 августа включительно, предусмотрено право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

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