Пекин, 5 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Власти Китая не оставят без ответа намерения Соединённых Штатов поставить Тайваню американское вооружение на сумму $750 млн. Об этом 5 августа заявили министерстве иностранных дел КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Читайте также: США намерены продать Тайваню оружие на $750 млн

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «продажа оружия США Тайваню — грубое вмешательство во внутриполитические дела Китая».

«Китай выражает по этому поводу решительный протест, мы уже сделали американской стороне серьезное представление», — говорится в заявлении пресс-службы МИД Китая.

С учётом этой ситуации КНР предпримет решительные меры и необходимые ответные шаги, заверили в министерстве, пишет ТАСС.

Ранее по теме: Китай выступил резко против продажи оружия Тайваню любой страной

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить одобрение американских законодателей на продажу Тайваню вооружений на сумму около $750 млн.

Острову, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории, планируется продать 40 самоходных артиллерийских установок серии M109 Paladin, а также около 1,7 тыс. наборов, которые позволяют оснастить боеприпасы современными системами наведения с использованием навигационных технологий GPS.