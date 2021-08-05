Сыктывкар, 5 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Избирательная Комиссия Коми зарегистрировала шесть кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва.

Выборы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме, удостоверения кандидатов получили: Татьяна Саладина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Андрей Никитин (ЛДПР), Иван Рубан («Коммунисты России»), Виктор Филипчук («Новые люди»), Олег Михайлов (КПРФ) и Виктор Бетехин («Зеленая альтернатива»).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, своих кандидатов на думских выборахвыдвинули26 политических партий, что составляет более 85% от их общего числа.