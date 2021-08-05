Пхеньян, , 13:32 — REGNUM В КНДР в очередной раз выступили с критикой в адрес США из-за ситуации на Кубе. Об этом сообщает ежедневная северокорейская газета Rodong Sinmun.

Протест на Кубе Цитата из видео на YouTube

Аналитик по международным отношениям Ким Юн Ми, являющаяся автором статьи, отмечает, что за антиправительственными протестами на Кубе стоят США, добавив что подобные протесты могут привести к краху социалистического режима Кубы.

Эксперт также акцентировала внимание на том, что подобная тенденция может распространиться и на КНДР.

Известно, что 22 июля и 2 августа министерство иностранных дел Северной Кореи публиковало на официальном сайте сообщения с критикой в адрес США по ситуации на Кубе.

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